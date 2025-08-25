Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Quand l’excès de positivité dans les pratiques des entreprises peut nuire à la santé

par Sarah Benmoyal Bouzaglo, Professeure des Universités, Université Paris Cité
Mettre la poussière sous le tapis en survalorisant le positif dans le marketing, dans la communication, dans les ressources humaines ou dans le management peut s’avérer toxique.La Conversation


© La Conversation -
