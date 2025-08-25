Femmes et finance : déconstruire les stéréotypes pour faire progresser l’égalité
par Gunther Capelle-Blancard, Professeur d'économie (Centre d'Economie de la Sorbonne et Paris School of Business), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Antoine Rebérioux, Profeseur d'économie, Université Paris Cité
Marie-Hélène Broihanne, Professeur de finance, Université de Strasbourg
À ce jour, aucune femme n’a jamais dirigé une grande banque française, alors qu’elles sont majoritaires au sein du secteur. Pour quelles raisons le pouvoir financier reste-t-il masculin en France ?
