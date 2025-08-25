Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Femmes et finance : déconstruire les stéréotypes pour faire progresser l’égalité

par Gunther Capelle-Blancard, Professeur d'économie (Centre d'Economie de la Sorbonne et Paris School of Business), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Antoine Rebérioux, Profeseur d'économie, Université Paris Cité
Marie-Hélène Broihanne, Professeur de finance, Université de Strasbourg
À ce jour, aucune femme n’a jamais dirigé une grande banque française, alors qu’elles sont majoritaires au sein du secteur. Pour quelles raisons le pouvoir financier reste-t-il masculin en France ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les coupes américaines dans l’aide mettent sous pression les programmes de santé en Afrique
~ Vente de viande sauvage sur TikTok : des espèces menacées sont proposées en Afrique de l'Ouest
~ 4 conseils d’un spécialiste pour garder votre cœur en pleine forme
~ Quand l’excès de positivité dans les pratiques des entreprises peut nuire à la santé
~ Quelles qualités devrait posséder un bon patron ?
~ La longue histoire des tests de grossesse : de l’Égypte antique à Margaret Crane, l’inventrice du test à domicile
~ L’individualisme, fondement démocratique, selon Tocqueville
~ Israël-Palestine : comment les religions juive et islamique sont mobilisées pour justifier la violence
~ Kabylie-État algérien : une confrontation politique persistante (2/2)
~ Les frontières des États-Unis vont rester ouvertes pour les immigrés hautement qualifiés en sciences et en technologies
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter