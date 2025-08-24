Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’individualisme, fondement démocratique, selon Tocqueville

par Camille Roelens, Chercheur en sciences de l'éducation, Université de Lille
Notre démocratie est en crise, comment la réinventer ? Que nous enseignent ceux qui, au cours des âges, furent ses concepteurs ? Septième volet de notre série consacrée aux philosophes et à la démocratie, avec Alexis de Tocqueville (1805-1859). Pour le penseur français, l’individualisme et l’égalisation des conditions de vie sont deux piliers essentiels de la démocratie.

Parmi les interprètes des sociétés démocratiques, Alexis de Tocqueville occupe une place à part. Il nous lègue un concept synthétique permettant de comprendre l’évolution des sociétés dans lesquelles…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël-Palestine : comment les religions juive et islamique sont mobilisées pour justifier la violence
~ Kabylie-État algérien : une confrontation politique persistante (2/2)
~ Les frontières des États-Unis vont rester ouvertes pour les immigrés hautement qualifiés en sciences et en technologies
~ Réduire l’empreinte carbone des transports : quand les progrès techniques ne suffisent pas
~ Fin de l’accroissement naturel en France : doit-on s’inquiéter ?
~ L’IA peut-elle nous dispenser de l’effort d’apprendre ?
~ Soudan : l’ONU dénonce des tueries « à caractère ethnique » au Darfour
~ En RDC, les avancées diplomatiques se heurte à la réalité sanglante du terrain
~ L’ONU se rapproche d’un traité historique sur la biodiversité marine
~ L’ONU alerte sur le fléau grandissant du stress thermique au travail
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter