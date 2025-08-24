Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Israël-Palestine : comment les religions juive et islamique sont mobilisées pour justifier la violence

par Haoues Seniguer, Maître de conférences HDR en science politique. Spécialiste de l’islamisme et des rapports entre islam et politique, Sciences Po Lyon, laboratoire Triangle, ENS de Lyon
Extraits d’un récent ouvrage qui s’efforce d’analyser comment les religions juive et islamique sont mobilisées par des acteurs du Moyen-Orient et de France.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
