Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les frontières des États-Unis vont rester ouvertes pour les immigrés hautement qualifiés en sciences et en technologies

par Dominique Redor, professeur émérite université Gustave Eiffel, chercheur affilié au Centre d'Etudes de l'emploi, CNAM, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Donald Trump affiche une politique volontaire pour limiter l’immigration et renvoyer les clandestins. Cela ne concerne pas les personnes les plus diplômées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’individualisme, fondement démocratique, selon Tocqueville
~ Israël-Palestine : comment les religions juive et islamique sont mobilisées pour justifier la violence
~ Kabylie-État algérien : une confrontation politique persistante (2/2)
~ Réduire l’empreinte carbone des transports : quand les progrès techniques ne suffisent pas
~ Fin de l’accroissement naturel en France : doit-on s’inquiéter ?
~ L’IA peut-elle nous dispenser de l’effort d’apprendre ?
~ Soudan : l’ONU dénonce des tueries « à caractère ethnique » au Darfour
~ En RDC, les avancées diplomatiques se heurte à la réalité sanglante du terrain
~ L’ONU se rapproche d’un traité historique sur la biodiversité marine
~ L’ONU alerte sur le fléau grandissant du stress thermique au travail
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter