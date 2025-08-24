Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Réduire l’empreinte carbone des transports : quand les progrès techniques ne suffisent pas

par Alix Le Goff, Docteur en économie des transports, Université Lumière Lyon 2
Damien Verry, Directeur projet Modélisation-évaluation des mobilités, Cerema
Jean-Pierre Nicolas, Directeur de recherche CNRS, Laboratoire Aménagement Economie Transports, ENTPE
Les voyages longue distance en avion et les déplacements en voiture des actifs, de plus en plus longs du fait de l’étalement urbain, sont les deux principaux postes de croissance des émissions.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
