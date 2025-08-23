Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’IA peut-elle nous dispenser de l’effort d’apprendre ?

par Margarida Romero, Professeure des Universités à l’Université Côte d’Azur et professeure associée à l'Universitat Internacional de Catalunya, Université Côte d’Azur
Que signifie apprendre dans un monde où l’IA peut rédiger un texte, résoudre un problème ou générer une image en quelques secondes ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
