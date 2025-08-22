Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’ONU alerte sur le fléau grandissant du stress thermique au travail

La chaleur étouffante n’est plus seulement une contrainte estivale : elle devient l’une des menaces les plus sérieuses pour la santé et les moyens de subsistance des travailleurs. Tel est l’avertissement lancé vendredi par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM).


© Nations Unies -
