Observatoire des droits humains

Crise anglophone du Cameroun : la logique des armes l’emporte sur celle du dialogue

par Jacqui Cho, PhD Fellow, swisspeace Mediation Program, University of Basel
En Afrique centrale, un conflit violent sévit depuis près de huit ans. Tout a commencé en 2016 par des manifestations pacifiques d'avocats et d'enseignants. Ils dénonçaient la « francophonisation » croissante des systèmes juridique et éducatif dans les régions anglophones du Cameroun. Très rapidement, ces protestations ont dégénéré en conflit armé opposant des groupes séparatistes aux forces gouvernementales.

Le coût humain est…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
