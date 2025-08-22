Famine à Gaza : « un échec pour l’humanité toute entière », selon le chef de l’ONU

La bande de Gaza est officiellement frappée par la famine, a annoncé vendredi un groupe d’experts internationaux sur la sécurité alimentaire, appuyés par l’ONU. Près de deux ans après le début d'une guerre brutale durant laquelle Israël n’a eu de cesse d’entraver le ravitaillement de l’enclave palestinienne, au moins un demi-million de personnes sont touchées par le fléau mortel.



