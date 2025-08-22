EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la RDC

Le Conseil de sécurité se réunit en urgence, à la demande des États-Unis, face à la prolifération des attaques de groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). La Sous-Secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Pobee, fait le point sur la situation. Suivez la couverture en direct de la réunion par la Section de la Couverture des réunions.



