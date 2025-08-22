Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la RDC

Le Conseil de sécurité se réunit en urgence, à la demande des États-Unis, face à la prolifération des attaques de groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). La Sous-Secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Pobee, fait le point sur la situation. Suivez la couverture en direct de la réunion par la Section de la Couverture des réunions.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : l’ONU dénonce des tueries « à caractère ethnique » au Darfour
~ En RDC, les avancées diplomatiques se heurte à la réalité sanglante du terrain
~ L’ONU se rapproche d’un traité historique sur la biodiversité marine
~ L’ONU alerte sur le fléau grandissant du stress thermique au travail
~ Crise anglophone du Cameroun : la logique des armes l’emporte sur celle du dialogue
~ Famine à Gaza : « un échec pour l’humanité toute entière », selon le chef de l’ONU
~ Israël et territoire palestinien occupé. Les États doivent agir immédiatement pour stopper la prise militaire de la ville de Gaza par l’armée israélienne, alors que l’état de famine a été officiellement reconnu
~ Basket féminin : le Nigeria est sur une lancée victorieuse, mais comment aller plus loin ?
~ L’ONU appelle à sortir la Libye des « transitions sans fin »
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Libye
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter