Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël et territoire palestinien occupé. Les États doivent agir immédiatement pour stopper la prise militaire de la ville de Gaza par l’armée israélienne, alors que l’état de famine a été officiellement reconnu

par Amnesty International
À la suite de la publication du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire confirmant officiellement, vendredi 22 août, l’état de famine dans la ville de Gaza, Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « La déclaration publiée aujourd’hui affirmant officiellement que […] The post Israël et territoire palestinien occupé. Les États doivent agir immédiatement pour stopper la prise militaire de la ville de Gaza par l’armée israélienne, alors que l’état de famine a été officiellement…


© Amnestie Internationale -
