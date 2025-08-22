Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Basket féminin : le Nigeria est sur une lancée victorieuse, mais comment aller plus loin ?

par Michael Gbemisola Aina, Senior Lecturer , University of Ilorin
L'équipe féminine de basket-ball du Nigeria, les D'Tigress, a remporté son cinquième titre consécutif lors du championnat FIBA Afrobasket 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 3 août. The Conversation Africa a interrogé Michael Gbemisola Aina, commissaire technique de la Fédération nigériane de basket-ball qui a mené…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
