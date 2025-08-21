Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Libye

Le Conseil de sécurité examine, ce jeudi après-midi, l’évolution de la situation en Libye. Il entendra les exposés de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour ce pays et du Président du Comité établi par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye. La couverture en direct de la réunion est assurée par la Section de la Couverture des réunions. 


© Nations Unies
