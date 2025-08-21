L’ONU somme Israël de renoncer au projet de colonie E1, qui couperait la Cisjordanie en deux

Alors qu’Israël est sur le point de prendre le contrôle militaire de la ville de Gaza, un nouveau front s’ouvre en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a donné mercredi son feu vert définitif à la création de la colonie dite E1, à l’est de Jérusalem – en plein territoire palestinien occupé. Un projet illégal, selon l'ONU, qui couperait la Cisjordanie en deux, compromettant, de fait, la création d’un État palestinien.



