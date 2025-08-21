Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

A Gaza, un avenir de douleur et de prothèses

« On a dû lui amputer une jambe et insérer des plaques métalliques dans l'autre, qui était fracturée. Elle souffre terriblement ». À l'hôpital Al-Shifa de Gaza, une petite fille, Maryam Abu Alba, pleure de douleur. « La maison du voisin a été bombardée, et leur maison a été touchée », raconte sa grand-mère.


© Nations Unies -
