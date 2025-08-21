Syrie : la transition politique est « sur le fil du rasoir »

Dans un contexte sécuritaire tendu en Syrie, marqué par une récente flambée de violence dans le sud du pays, la transition politique, qui a commencé avec la chute du régime de Bachar Al-Assad, « reste sur le fil du rasoir », a prévenu jeudi un haut responsable de l'ONU lors d'une réunion du Conseil de sécurité.



