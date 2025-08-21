Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : la transition politique est « sur le fil du rasoir »

Dans un contexte sécuritaire tendu en Syrie, marqué par une récente flambée de violence dans le sud du pays, la transition politique, qui a commencé avec la chute du régime de Bachar Al-Assad, « reste sur le fil du rasoir », a prévenu jeudi un haut responsable de l'ONU lors d'une réunion du Conseil de sécurité.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Libye
~ Plan de conquête de Gaza : António Guterres exige un cessez-le-feu immédiat
~ L’ONU somme Israël de renoncer au projet de colonie E1, qui couperait la Cisjordanie en deux
~ Washington accentue la pression sur la CPI : l’ONU et le tribunal international ripostent
~ A Gaza, un avenir de douleur et de prothèses
~ Comment le croisement des roses d’Orient et d’Occident au XIXᵉ siècle a totalement changé nos jardins
~ Que disent la Bible, le Coran et la Torah de la guerre ?
~ « La Révolution » : l’histoire de France à la sauce Netflix
~ Jeux vidéo indépendants : comment les petits studios bouleversent les géants de l’industrie
~ Annulations dans les festivals de cinéma canadiens : un manque de courage qui nuit à la discussion
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter