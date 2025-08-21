Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Que disent la Bible, le Coran et la Torah de la guerre ?

par Robyn J. Whitaker, Associate Professor, New Testament, & Director of The Wesley Centre for Theology, Ethics, and Public Policy
Mehmet Ozalp, Professor of Islamic Studies, Director of The Centre for Islamic Studies and Civilisation and Executive Member of Public and Contextual Theology, Charles Sturt University
Suzanne Rutland, Professor Emerita in Hebrew, Biblical & Jewish Studies, University of Sydney
Ces trois textes religieux justifient tous les guerres défensives. Mais ils y fixent des limites strictes, et soulignent également l'importance de la paix.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
