Que disent la Bible, le Coran et la Torah de la guerre ?

par Robyn J. Whitaker, Associate Professor, New Testament, & Director of The Wesley Centre for Theology, Ethics, and Public Policy

Mehmet Ozalp, Professor of Islamic Studies, Director of The Centre for Islamic Studies and Civilisation and Executive Member of Public and Contextual Theology, Charles Sturt University

Suzanne Rutland, Professor Emerita in Hebrew, Biblical & Jewish Studies, University of Sydney