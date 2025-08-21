Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Jeux vidéo indépendants : comment les petits studios bouleversent les géants de l’industrie

par Arnault Djaoui, Doctorant en Science de l'Information et Communication, Université Côte d’Azur
Du Japon à la France, le jeu vidéo indépendant connaît une expansion spectaculaire. Innovations, ruptures de style et succès commerciaux : il redéfinit les règles du secteur.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment le croisement des roses d’Orient et d’Occident au XIXᵉ siècle a totalement changé nos jardins
~ Que disent la Bible, le Coran et la Torah de la guerre ?
~ « La Révolution » : l’histoire de France à la sauce Netflix
~ Annulations dans les festivals de cinéma canadiens : un manque de courage qui nuit à la discussion
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie
~ Quand les enfants dessinent la nature, ils représentent aussi leur classe sociale
~ Israël commet-il un génocide à Gaza ? La justice prendra des années
~ « Vallée du silicium » : une critique des effets des technologies sur nos vies
~ Envie de plus d’orgasmes ? Optez pour une partenaire féminine
~ Où sont passés les phoques à capuchon, sur la banquise qui fond ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter