EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie

Le Conseil de sécurité examine, ce jeudi, la situation politique et humanitaire en Syrie. L’Envoyé spécial pour la Syrie, Geir Pedersen, doit faire un exposé, de même que le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Tom Fletcher. La couverture en direct de la réunion est assurée par la Section de la Couverture des réunions.



