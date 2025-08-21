Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie

Le Conseil de sécurité examine, ce jeudi, la situation politique et humanitaire en Syrie. L’Envoyé spécial pour la Syrie, Geir Pedersen, doit faire un exposé, de même que le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Tom Fletcher. La couverture en direct de la réunion est assurée par la Section de la Couverture des réunions. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quand les enfants dessinent la nature, ils représentent aussi leur classe sociale
~ Israël commet-il un génocide à Gaza ? La justice prendra des années
~ « Vallée du silicium » : une critique des effets des technologies sur nos vies
~ Envie de plus d’orgasmes ? Optez pour une partenaire féminine
~ Où sont passés les phoques à capuchon, sur la banquise qui fond ?
~ Quand les enfants dessinent la nature, ils représentent aussi leur classe sociale
~ États-Unis/Monde. La technologie de Palantir et Babel Street fait planer une menace de surveillance sur les manifestant·e·s étudiants propalestiniens et les migrant·e·s
~ Le Burkina Faso expulse une haute fonctionnaire de l'ONU à la suite d'un rapport critique
~ Entassée dans des entrepôts, la nourriture pour Gaza risque de se détériorer faute de feu vert d'Israël
~ Face à l’ombre persistante de Daech, l’urgence d’un front uni
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter