Le Burkina Faso expulse une haute fonctionnaire de l'ONU à la suite d'un rapport critique

par Human Rights Watch

Click to expand Image La coordinatrice résidente de l'ONU Carol Flore-Smereczniak. © United Nations En début de semaine, la junte du Burkina Faso a expulsé la principale représentante des Nations Unies dans le pays, Carol Flore-Smereczniak, la déclarant « persona non grata » à la suite d'un nouveau rapport de l'ONU sur les abus commis à l'encontre des enfants dans ce pays.Carol Flore-Smereczniak est la deuxième haute responsable de l'ONU à être expulsée par la junte après que Barbara Manzi a été déclarée persona non grata en 2022, mettant en évidence l'intolérance croissante…



Lire l'article complet