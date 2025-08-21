Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis/Monde. La technologie de Palantir et Babel Street fait planer une menace de surveillance sur les manifestant·e·s étudiants propalestiniens et les migrant·e·s

par Amnesty International
Les autorités américaines se servent d’outils de surveillance automatisés assistés par intelligence artificielle (IA) pour cibler délibérément des citoyen·ne·s non américains, ce qui représente un risque pour ceux qui s’expriment en faveur des droits des Palestinien·ne·s, a déclaré Amnesty International, dans un contexte de répression illégale des personnes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile à travers […] The post États-Unis/Monde. La technologie de Palantir et Babel Street fait planer une menace de surveillance sur les manifestant·e·s étudiants propalestiniens et les migrant·e·s…


© Amnestie Internationale -
