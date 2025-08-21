États-Unis/Monde. La technologie de Palantir et Babel Street fait planer une menace de surveillance sur les manifestant·e·s étudiants propalestiniens et les migrant·e·s

par Amnesty International

Les autorités américaines se servent d’outils de surveillance automatisés assistés par intelligence artificielle (IA) pour cibler délibérément des citoyen·ne·s non américains, ce qui représente un risque pour ceux qui s’expriment en faveur des droits des Palestinien·ne·s, a déclaré Amnesty International, dans un contexte de répression illégale des personnes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile à travers […] The post États-Unis/Monde. La technologie de Palantir et Babel Street fait planer une menace de surveillance sur les manifestant·e·s étudiants propalestiniens et les migrant·e·s…



