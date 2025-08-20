Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Entassée dans des entrepôts, la nourriture pour Gaza risque de se détériorer faute de feu vert d'Israël

Dans les pays voisins d’Israël, des milliers de tonnes d'aide alimentaire destinée à Gaza s’entassent dans des entrepôts et attendent le feu vert de Tel Aviv pour être acheminées dans l'enclave palestinienne assiégée. Des agences de l’ONU mettent en garde sur les risques de détérioration et d’infestation de cette nourriture.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
