Observatoire des droits humains

Enfants battus : l’OMS alerte sur un fléau mondial

Ils sont 1,2 milliard, chaque année, à subir des coups dans le cadre même censé les protéger : leur foyer. Un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en évidence l’ampleur des châtiments corporels, cette pratique néfaste pour la santé et le développement des enfants.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
