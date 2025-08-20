Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« L’Afrique est prête à aller de l'avant », affirme Guterres

L’Afrique doit avoir davantage son mot à dire dans les décisions qui affectent son avenir, a déclaré mercredi le Secrétaire général de l’ONU lors d’une conférence au Japon axée sur le développement du continent.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
