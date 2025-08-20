Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faire de l’IA une force de progrès plutôt qu’une menace

par Simon Blanchette, Lecturer, Desautels Faculty of Management, McGill University
L’IA est en train de transformer notre monde. Plutôt que de la redouter, il est temps de l’intégrer stratégiquement pour en faire un moteur d’innovation et d’opportunités.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Réunions séparées avec Poutine et Zelensky : Trump fait le jeu de la Russie
~ Équateur : Les autorités ignorent les résultats du référendum sur la forêt amazonienne
~ EN DIRECT – Le Conseil de sécurité face à la menace persistante de Daech
~ Entassée dans des entrepôts, la nourriture pour Gaza attend un feu vert d'Israël et risque de se détériorer
~ Les Camerounais espèrent tirer parti du vote de la jeunesse en faveur du changement lors des présidentielles de 2025
~ Trinité-et-Tobago : le poisson « cascadu» en danger
~ Conflit du Sahara : les ressorts de la stratégie symbolique du Maroc
~ Mutation de l'ordre mondial : l'Afrique peut redessiner les relations de pouvoir
~ Localiser ses activités dans une ville-monde : quelle incidence sur la performance financière des multinationales ?
~ Échouer, s’entraider, oser : la culture skate au service de l’éducation
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter