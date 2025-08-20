Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Équateur : Les autorités ignorent les résultats du référendum sur la forêt amazonienne

par Human Rights Watch
Click to expand Image La raffinerie de pétrole « Tiputini », gérée par l’entreprise publique équatorienne Petroecuador au sein du bloc ITT dans le Parc national de Yasuni (nord-est de l'Équateur), photographiée le 21 juin 2023, deux mois avant la tenue d’un referendum concernanant la cessation des opérations de forage dans cette zone. © 2023 by Rodrigo Buendia/AFP via Getty Images Le gouvernement de l’Équateur devrait accélérer la fermeture des quelque 240 puits de pétrole dans le Parc national de Yasuni, situé dans la forêt amazonienne, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Lors…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Aussi
