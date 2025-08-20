Tolerance.ca
Trinité-et-Tobago : le poisson « cascadu» en danger

par Pierre-Emmanuel Farret
Le cascadu respire de manière bimodale, devant remonter périodiquement à la surface pour s’oxygéner, mais lorsque la température devient trop élevée, il ne remonte plus. De plus, ses œufs nécessitent également un apport suffisant en oxygène pour survivre.


© Global Voices -
