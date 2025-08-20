Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Mutation de l'ordre mondial : l'Afrique peut redessiner les relations de pouvoir

par Carlos Lopes, Professor at the Nelson Mandela School of Public Governance, University of Cape Town
Pendant trop longtemps, l’Afrique a exercé son pouvoir de manière défensive : gérer les attentes, préserver la stabilité, réagir aux pressions extérieures. Le continent a reproduit les systèmes politiques d’autres pays et privilégié des choix économiques visant surtout à honorer ses obligations extérieures, comme le remboursement de la dette.

Cette posture était compréhensible au lendemain des indépendances des africaines. À l'époque, le monde était marqué par les contraintes de la guerre froide et par les conditions…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
