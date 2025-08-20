Localiser ses activités dans une ville-monde : quelle incidence sur la performance financière des multinationales ?
par Ana Colovic, Professeur de stratégie / Professor of Strategy, Neoma Business School
Helen Du, Professeure assistante en Stratégie, Neoma Business School
Paris attire des entreprises du monde entier, comme toutes les villes-mondes. Quelles sont les caractéristiques de ces dernières ? Quel type d’entreprise est le mieux à même d’en profiter ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 20 août 2025