Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Reconnecter l’agriculture et l’élevage est nécessaire, mais l’effet rebond peut annuler les bénéfices espérés

par Julia Jouan, Enseignante-chercheuse en économie agricole, UniLaSalle
Matthieu Carof, Enseignant-chercheur en agronomie, Institut Agro Rennes-Angers
Olivier Godinot, maître de conférences en agronomie
Thomas Nesme, Professeur d'agronomie à Bordeaux Sciences Agro, Inrae
Les cultures ont besoin d’azote, dont les déjections animales sont riches. Reconnecter agriculture et élevage paraît donc intéressant, mais gare aux effets pervers.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Conflit du Sahara : les ressorts de la stratégie symbolique du Maroc
~ Mutation de l'ordre mondial : l'Afrique peut redessiner les relations de pouvoir
~ Localiser ses activités dans une ville-monde : quelle incidence sur la performance financière des multinationales ?
~ Échouer, s’entraider, oser : la culture skate au service de l’éducation
~ Syrie : patrimoine historique en péril entre guerre, pillage et réappropriation
~ Derrière l’unité transatlantique affichée à la Maison Blanche, l’absence de progrès vers une paix juste en Ukraine
~ Santé mentale des athlètes : le revers de la médaille après les JO
~ En marche après Macron : quel avenir pour le parti du président ?
~ RDC. Dans l’est du pays, des factions belligérantes commettent des atrocités, notamment des viols collectifs, des exécutions sommaires et des enlèvements
~ RD Congo : Le M23 a commis des massacres près du parc national des Virunga
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter