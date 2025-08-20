Reconnecter l’agriculture et l’élevage est nécessaire, mais l’effet rebond peut annuler les bénéfices espérés
par Julia Jouan, Enseignante-chercheuse en économie agricole, UniLaSalle
Matthieu Carof, Enseignant-chercheur en agronomie, Institut Agro Rennes-Angers
Olivier Godinot, maître de conférences en agronomie
Thomas Nesme, Professeur d'agronomie à Bordeaux Sciences Agro, Inrae
Les cultures ont besoin d’azote, dont les déjections animales sont riches. Reconnecter agriculture et élevage paraît donc intéressant, mais gare aux effets pervers.
