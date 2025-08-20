Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Santé mentale des athlètes : le revers de la médaille après les JO

par Charles Martin-Krumm, Professeur de l’enseignement supérieur, chercheur associé, Université de Lorraine
Cyril Tarquinio, Professeur de psychologie clinique, Université de Lorraine
Détresse psychologique, dépression… après une compétition comme les Jeux olympiques, les sportifs peuvent souffrir de troubles de santé mentale, même après avoir atteint leurs objectifs.La Conversation


