Observatoire des droits humains

Carte d’identité universelle et un dollar par jour : une utopie réaliste pour vaincre l’invisibilité et la faim

par Ettore Recchi, Professeur des universités, Centre de Recherche Sur les Inégalités Sociales (CRIS), Sciences Po
Tobias Grohmann, Research Fellow at the Migration Policy Centre (MPC) of the European University Institute (EUI) in Florence, European University Institute
Créer un registre universel recensant toutes les personnes qui le souhaitent, ce qui leur permettra de bénéficier de nombreux services à ce stade inaccessibles ; et verser un dollar par jour à toutes celles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Cette double mesure, qui peut paraître utopique, n’est pas aussi irréaliste que cela, comme le démontre un article paru dans une revue à comité de lecture, dont les auteurs nous présentent ici les principaux aspects.

Que signifie être invisible ? Pour plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde, cela…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
