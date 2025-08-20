Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC. Dans l’est du pays, des factions belligérantes commettent des atrocités, notamment des viols collectifs, des exécutions sommaires et des enlèvements

par Amnesty International
Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda, et les Wazalendo, une coalition flottante de groupes armés bénéficiant de l’appui de l’armée congolaise, ont infligé des viols collectifs à des femmes et fait subir à des civil·e·s des atteintes aux droits humains généralisées qui bafouent […] The post RDC. Dans l’est du pays, des factions belligérantes commettent des atrocités, notamment des viols collectifs, des exécutions sommaires et des enlèvements appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ RD Congo : Le M23 a commis des massacres près du parc national des Virunga
~ L’ONU alerte le Conseil de sécurité sur la hausse des violences sexuelles en période de conflit
~ « Il fallait que je sois là » : le médecin qui a pansé les plaies de Goma
~ Gaza : Israël ne laisse pas entrer assez d’aide pour empêcher une famine généralisée, dénonce l'ONU
~ RDC : l’ONU condamne le massacre de dizaines de civils par un groupe armé dans le Nord-Kivu
~ Les incendies de forêt récents sont-ils pires que ceux des deux derniers siècles ?
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur les violences sexuelles en période de conflit
~ Taïwan se demande pourquoi le rappel massif des législateurs pro-chinois a connu un échec
~ Israël-Iran : comment la « guerre de 12 jours » a secoué les marchés du pétrole et de l’or
~ Écran ou papier… pourquoi tourner une page vaut mieux que cliquer
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter