RD Congo : Le M23 a commis des massacres près du parc national des Virunga

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une photo aérienne de la rivière Rutshuru, qui passe dans le parc national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 1 avril 2022. © 2022 Alexis Huguet/AFP via Getty Images Le groupe armé M23, contrôlé par le Rwanda, a exécuté sommairement plus de 140 civils en juillet 2025, majoritairement des hutus, dans au moins 14 villages et petites communautés agricoles dans l’est de la République démocratique du Congo.Ces massacres semblent faire partie d’une campagne militaire contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe…



