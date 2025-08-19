« Il fallait que je sois là » : le médecin qui a pansé les plaies de Goma

Fin janvier, lorsque Goma tombe aux mains des rebelles du M23, le Dr Thierno Baldé est l'un des derniers membres du personnel international encore sur place à être évacués en urgence. Deux semaines plus tard, il revient dans la métropole congolaise pour piloter la réponse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Portrait d’un humanitaire conscient du prix à payer pour son engagement.



