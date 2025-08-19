Gaza : Israël ne laisse pas entrer assez d’aide pour empêcher une famine généralisée, dénonce l'ONU

Alors que la faim et la malnutrition ont fait trois nouveaux morts à Gaza, selon le ministère de la santé, Israël laisse entrer certaines provisions, mais pas suffisamment pour éviter une famine généralisée, a déploré mardi le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies.



