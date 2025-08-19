Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : l’ONU condamne le massacre de dizaines de civils par un groupe armé dans le Nord-Kivu

Les Nations Unies ont condamné les récentes attaques menées par un groupe armé dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). La mission de paix onusienne a annoncé le renforcement de son appui aux autorités congolaises pour la protection des civils.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Gaza : Israël ne laisse pas entrer assez d’aide pour empêcher une famine généralisée, dénonce l'ONU
~ Les incendies de forêt récents sont-ils pires que ceux des deux derniers siècles ?
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur les violences sexuelles en période de conflit
~ Taïwan se demande pourquoi le rappel massif des législateurs pro-chinois a connu un échec
~ Israël-Iran : comment la « guerre de 12 jours » a secoué les marchés du pétrole et de l’or
~ Écran ou papier… pourquoi tourner une page vaut mieux que cliquer
~ Le changement climatique pousse les poissons-lanternes de l’océan Austral dans un cul-de-sac
~ Carte d’identité universelle et 1 $ par jour : une utopie réaliste pour vaincre l’invisibilité et la faim
~ Le slow tourisme : ralentir pour mieux voyager ?
~ Lymphomes T cutanés : ces cancers de la peau méconnus, mais en augmentation
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter