Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur les violences sexuelles en période de conflit

Le Conseil de sécurité tient, ce mardi, son débat public annuel sur les violences sexuelles en période de conflit. La Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de cette question, Pramila Patten, ainsi qu’un représentant de la société civile, font un exposé. La couverture en direct du débat est assurée par la Section de la Couverture des réunions.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les incendies de forêt récents sont-ils pires que ceux des deux derniers siècles ?
~ Taïwan se demande pourquoi le rappel massif des législateurs pro-chinois a connu un échec
~ Israël-Iran : comment la « guerre de 12 jours » a secoué les marchés du pétrole et de l’or
~ Écran ou papier… pourquoi tourner une page vaut mieux que cliquer
~ Le changement climatique pousse les poissons-lanternes de l’océan Austral dans un cul-de-sac
~ Carte d’identité universelle et 1 $ par jour : une utopie réaliste pour vaincre l’invisibilité et la faim
~ Le slow tourisme : ralentir pour mieux voyager ?
~ Lymphomes T cutanés : ces cancers de la peau méconnus, mais en augmentation
~ Face à la crise écologique, que peut la poésie ?
~ La toile d’araignée : merveille d’ingénierie naturelle depuis 400 millions d’années
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter