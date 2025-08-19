Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Taïwan se demande pourquoi le rappel massif des législateurs pro-chinois a connu un échec

par 350.org
La rhétorique politique antagoniste a alimenté la théorie du complot pro-Chine selon laquelle la campagne de révocation était un moyen de consolider le pouvoir du parti au pouvoir et de réprimer la dissidence politique.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les incendies de forêt récents sont-ils pires que ceux des deux derniers siècles ?
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur les violences sexuelles en période de conflit
~ Israël-Iran : comment la « guerre de 12 jours » a secoué les marchés du pétrole et de l’or
~ Écran ou papier… pourquoi tourner une page vaut mieux que cliquer
~ Le changement climatique pousse les poissons-lanternes de l’océan Austral dans un cul-de-sac
~ Carte d’identité universelle et 1 $ par jour : une utopie réaliste pour vaincre l’invisibilité et la faim
~ Le slow tourisme : ralentir pour mieux voyager ?
~ Lymphomes T cutanés : ces cancers de la peau méconnus, mais en augmentation
~ Face à la crise écologique, que peut la poésie ?
~ La toile d’araignée : merveille d’ingénierie naturelle depuis 400 millions d’années
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter