Le slow tourisme : ralentir pour mieux voyager ?
par Fo-Yovo Gérome Koutremon, Doctorant en Science de Gestion à l'Université Bourgogne Europe, Université Bourgogne Europe
Isabelle Frochot, Maître de Conférences HDR - Comportement du Consommateur, Université Bourgogne Europe
Jean-Baptiste Welté, Professeur des Universités en Sciences de Gestion
Face à l’accélération des rythmes de vie et aux excès du tourisme de masse, émerge le slow tourisme. Objectif : se ressourcer en étant plus respectueux de l’environnement et des territoires d’accueil.
© La Conversation
- mardi 19 août 2025