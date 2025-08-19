Un nombre record d’humanitaires tués dans les zones de conflit à travers le monde en 2024

Un nombre record de 383 travailleurs humanitaires ont été tués dans les zones de conflit à travers le monde en 2024, près de la moitié d’entre eux à Gaza pendant la guerre entre Israël et le Hamas, a indiqué mardi le bureau humanitaire de l’ONU lors de la journée annuelle rendant hommage aux milliers de personnes qui interviennent dans les crises pour aider les populations vulnérables.



Lire l'article complet