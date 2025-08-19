Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un nombre record d’humanitaires tués dans les zones de conflit à travers le monde en 2024

Un nombre record de 383 travailleurs humanitaires ont été tués dans les zones de conflit à travers le monde en 2024, près de la moitié d’entre eux à Gaza pendant la guerre entre Israël et le Hamas, a indiqué mardi le bureau humanitaire de l’ONU lors de la journée annuelle rendant hommage aux milliers de personnes qui interviennent dans les crises pour aider les populations vulnérables.


© Nations Unies -
