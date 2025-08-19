Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël et Territoire palestinien occupé. De nouveaux témoignages fournissent des preuves manifestes que la famine infligée par Israël aux Palestinien·ne·s de Gaza relève d’une politique délibérée

par Amnesty International
Israël mène une campagne délibérée visant à affamer la bande de Gaza occupée, détruisant systématiquement la santé, le bien-être et le tissu social de la vie palestinienne, a déclaré Amnesty International lundi 18 août à l’occasion de la publication de nouveaux témoignages terrifiants de civil·e·s déplacés faisant l’expérience de la famine. Leurs récits viennent confirmer les […] The post Israël et Territoire palestinien occupé. De nouveaux témoignages fournissent des preuves manifestes que la famine infligée par Israël aux Palestinien·ne·s de Gaza relève d’une politique délibérée appeared…


© Amnestie Internationale
