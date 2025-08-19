Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Soudan du Sud

Alors que la plus jeune nation du monde est à nouveau au bord de la guerre civile, le Conseil de sécurité fait le point sur la situation en présence de Martha Pobee, la Sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, et George Aggrey Owino, le président de la commission de suivi de l'accord de paix conclu dans le pays en 2018. Suivez le direct assuré par la Section de la couverture des réunions.


Nations Unies
