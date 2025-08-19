EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Soudan du Sud

Alors que la plus jeune nation du monde est à nouveau au bord de la guerre civile, le Conseil de sécurité fait le point sur la situation en présence de Martha Pobee, la Sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, et George Aggrey Owino, le président de la commission de suivi de l'accord de paix conclu dans le pays en 2018. Suivez le direct assuré par la Section de la couverture des réunions.



