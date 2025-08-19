Somalie : des centaines centres de santé et de nutrition fermés en raison de la suspension de l'aide américaine

Le constat est douloureux. Plus de six mois après que le gouvernement américain a décidé de suspendre son financement de l’aide internationale, des centaines de centres de santé et de nutrition en Somalie ont été fermés faute de soutien financier.

