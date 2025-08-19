« C'est l'enfer sur Terre » : en Haïti, gangs et groupes d'autodéfense prolifèrent et le désespoir règne

Lentement mais sûrement, Haïti est en train de devenir une sorte de Far West : les gangs armés étendent leur influence, des groupes d’autodéfense ressemblent à des gangs et des fonctionnaires agissent en toute impunité. C'est le constat de William O’Neill, l’expert de l’ONU sur la situation des droits humains dans cette nation des Caraïbes.



Lire l'article complet