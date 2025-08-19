Tolerance.ca
« C'est l'enfer sur Terre » : en Haïti, gangs et groupes d'autodéfense prolifèrent et le désespoir règne

Lentement mais sûrement, Haïti est en train de devenir une sorte de Far West : les gangs armés étendent leur influence, des groupes d’autodéfense ressemblent à des gangs et des fonctionnaires agissent en toute impunité. C'est le constat de William O’Neill, l’expert de l’ONU sur la situation des droits humains dans cette nation des Caraïbes.


