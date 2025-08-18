Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Malgré les critiques, on utilise encore le terme « anomalies » dans le contexte éducatif

par Roberta Soares, Assistant Professor, Faculty of Education, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
On peut s’étonner que le ministère de l’Éducation de l’Ontario continue d’utiliser le terme « anomalie » pour désigner des élèves dans le cadre de l’éducation spécialisée, malgré les critiques à l’égard de ce terme considéré capacitiste. Employé 87 fois dans un guide officiel encore en circulation, et désormais intégré à la Loi sur l’éducation, ce terme peut véhiculer de la stigmatisation.

