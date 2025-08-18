Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : Recours excessif à la force contre des manifestants à Los Angeles

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des agents du département de police de Los Angeles tirent des projectiles à impact cinétique sur des manifestants devant l'hôtel de ville à Los Angeles, en Californie, le 8 juin 2025. © 2025 Apu Gomes/Getty Images Les forces de l’ordre ont répondu aux manifestations qui se sont déroulées entre le 6 et le 14 juin contre les raids d’immigrants à Los Angeles et dans ses environs en faisant usage d’une force excessive et d’une brutalité délibérée.La réponse agressive des forces de l’ordre aux niveaux local, étatique et fédéral à ces manifestations a été de violemment…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les cigales, des insectes faussement familiers
~ Rayons X et ondes radio dévoilent un objet astronomique qui n’avait jamais encore été observé
~ Spirus Gay, l’acrobate anarchiste qui a fait de sa vie et de son corps une œuvre politique
~ Les banques nationales de développement sont indispensables au financement du développement
~ Apprendre aux étudiants à mieux manger avec l’IA ?
~ Marie Tharp, la cartographe qui a changé la face des fonds marins
~ Gaza : un demi-million de personnes sont au bord de la famine, prévient l'ONU
~ La dynastie Wendel : onze générations d’acier, de 1704 à aujourd’hui
~ Loi Duplomb, transition énergétique… et si les citoyens reprenaient la main ? Leçons du succès de la campagne « Décarbonons la France »
~ Comment la Chine remodèle le paysage médiatique en Afrique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter