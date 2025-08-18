États-Unis : Recours excessif à la force contre des manifestants à Los Angeles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des agents du département de police de Los Angeles tirent des projectiles à impact cinétique sur des manifestants devant l'hôtel de ville à Los Angeles, en Californie, le 8 juin 2025. © 2025 Apu Gomes/Getty Images Les forces de l’ordre ont répondu aux manifestations qui se sont déroulées entre le 6 et le 14 juin contre les raids d’immigrants à Los Angeles et dans ses environs en faisant usage d’une force excessive et d’une brutalité délibérée.La réponse agressive des forces de l’ordre aux niveaux local, étatique et fédéral à ces manifestations a été de violemment…



Lire l'article complet