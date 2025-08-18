Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Rayons X et ondes radio dévoilent un objet astronomique qui n’avait jamais encore été observé

par Ziteng Wang, Associate Lecturer, Curtin Institute of Radio Astronomy (CIRA), Curtin University
Dans le cosmos, certains objets émettent des pulsations plutôt qu’une lumière continue. Cette année, les astronomes ont découvert ASKAP J1832, un objet dans la Voie lactée qui émet à la fois des rayons X et des ondes radio, et qui ne ressemble à rien de connu.

Dans une étude publiée dans Nature au mois de mai, nous rapportons la découverte d’un nouveau phénomène transitoire à longue période – et, pour la première fois, qui émet également régulièrement des sursauts de rayons…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
