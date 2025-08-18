Les banques nationales de développement sont indispensables au financement du développement
par Florian Léon, Chargé de recherche, Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (FERDI); Chercheur associé au CERDI (UMR UCA-CNRS-IRD), Université Clermont Auvergne (UCA)
Méconnues et peu mobilisées pour le moment, les banques nationales de développement pourraient jouer un plus grand rôle dans l’aide publique au développement.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 18 août 2025